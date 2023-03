Lapadula, un ragazzo carismatico e determinato Ballerino professionista con grande passione

Lapadula: oggi abbiamo scelto di parlare di questo emergente talento, ballerino professionista e giovane determinato. Ha partecipato ad Amici nel 2019 e, pur non uscendone vincitore, tutti lo supportarono anche al di fuori dello studio dove ha guadagnato grande fama. Egli nasce in Campania, a Eboli, da una famiglia numerosa, sin da piccolo si appassiona alla danza che frequenta per molti anni senza mai stancarsi, ogni giorno si appassiona sempre di più, così tanto da decidere di partecipare ad Amici. Qualche anno dopo inizia la sua frequentazione con la professionista, Elena D’Amario, che dopo breve tempo finisce, ma la sua vita continua, lui viaggia, va a Dubai, Miami, visita tutte le parti dell’Italia e vive una vita spensierata con gli amici a divertirsi, ma anche faticosa perché il suo lavoro lo porta a essere molto stanco perché in ogni posto in cui va deve lavorare. Si racconta che egli sia un ragazzo carismatico e determinato, la sua vita è fatta di obbiettivi che, nel corso del tempo, raggiunge piano piano. Lavoratore giocoso e spensierato, pieno di gioia da regalare a tutti, sempre educato e gentile, anche per chi lo conosce dietro le quinte… Alessio, ragazzo modesto, è star emergente tra i ballerini, speriamo spicchi sempre di più il volo in questo mondo così tortuoso.