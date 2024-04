Lanciato chiodo. Multa all’Ascoli di 10mila euro

In pochi se ne sono accorti, ma dopo pochi minuti della partita Spezia-Ascoli del lunedì di Pasquetta, il portiere aquilotto Jeroen Zoet ha richiamato l’attenzione dell’arbitro ed è andato al centro dell’area per raccogliere qualcosa dall’erba. Lì per lì non si è capito cosa fosse, ma si trattava di un oggetto appuntito. Nello specifico, un chiodo lungo quindici centimetri. A lanciarlo, chissà poi per quale motivo, sono stati i tifosi dell’Ascoli dal settore loro riservato. Quel chiodo per fortuna non ha colpito nessuno, ma poteva essere un pericolo per l’incolumità dei calciatori rimanendo a pelo d’erba. Meno male che Zoet se ne è accorto subito. Tale gesto ha avuto comunque una conseguenza. Il giudice sportivo della Lega di serie B, Ines Pisano, ha inflitto un’ammenda di 10.000 euro all’Ascoli "per avere suoi sostenitori, al 6° del primo

tempo, lanciato, sul terreno di giuoco, un chiodo lungo circa quindici centimetri".

M.B.