L’altro volto de ’La madre’

Ci sono l’amore materno e le sue sue possibili derive patologiche al centro dello spettacolo che questa sera e domani, alle 20.30, andrà in scena al Teatro Impavidi. La straordinaria Lunetta Savino – nota al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Cettina nella fiction targata Rai ‘Un medico in famiglia’ –, accompagnata da Andrea Renzi, Niccolò Ferrero e Chiarastella Sorrentino, porterà sul palcoscenico sarzanese una rappresentazione complessa e avvincente, a metà strada tra commedia e dramma. Prodotto da Florian Zeller della Compagnia Moliere, in coproduzione con Teatro di Napoli, Teatro Nazionale e Accademia Perduta Romagna Teatri, ‘La madre’ è un’indagine acuta sul tema dell’amore materno.

La protagonista, Lunetta Savino, vive infatti la partenza del figlio adulto come un tradimento nei suoi confronti e un abbandono del nido familiare, che per giunta è accompagnato dalla decadenza dell’amore coniugale. Se l’inizio, in stile black comedy, sarà in grado di suscitare sorrisi grazie a situazioni presentate attraverso l’uso di meccanismi di ripetizione, lo spettacolo evolverà lentamente in un dramma spietato e ipnotico, che sfida la percezione tra sogno e realtà. La prossima settimana, venerdì 21 e sabato 22 febbraio, in programma invece agli Impavidi ‘Cinema Cielo’ di Danio Manfredini: un’esplorazione cruda e poetica dell’umanità ispirata al romanzo Notre Dame des Fleurs di Jean Genet, che metterà a fuoco le vite di personaggi emarginati, rivelando un’umanità complessa. Venerdì 7 e sabato 8 marzo sarà invece la volta di Lucia Mascino, che porterà all’attenzione del pubblico un monologo attuale e volutamente sfidante volto a analizzare quanto l’esposizione precoce alla sessualizzazione e alla pornografia abbiano inciso profondamente sulla nostra cultura. Ancora qualche biglietto disponibili per assistere ai singoli spettacoli in programma. I prezzi, in base alla classe, possono variare da un massimo di 28 a un minimo di sedici euro. Previste riduzioni per gli studenti. Per qualsiasi informazione rivolgersi alla biglietteria del teatro Impavidi (aperta dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13 e il giovedì anche dalle 16 alle 20) o contattare, anche via whatsapp, il 3464026006.