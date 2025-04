L’alleanza Gemini sbarca alla Spezia. Primo approdo della linea Asia-Med

Primo scalo italiano del servizio Asia-Mediterraneo operato dall’alleanza Gemini: l’attracco della prima portacontainer di una flotta di dodici è avvenuto martedì al terminal Lsct, che diventa gateway italiano di collegamento tra Estremo Oriente e Mare Nostrum. L’inizio ufficiale di questa tratta, con la call della Mv Maersk Camden, ha di fatto segnato l’inizio ufficiale dell’Asia-Med in Italia, confermando il ruolo strategico del terminal spezzino anche grazie alla partnership tra Maersk Line e Hapag Lloyd. L’unità ha attraccato al molo Fornelli Est, recentemente tornato operativo dopo i lavori di consolidamento e ha completato le operazioni di banchina il 10 aprile.

"Essere il primo porto di scalo italiano del servizio AE11 / SE2 è un riconoscimento importante per La Spezia – ha dichiarato Peter Robino, head of commercial maritime terminals di Contship –. Questo testimonia la fiducia dell’alleanza Gemini nella capacità ed efficienza operativa di Lsct, confermando al contempo la posizione strategica ed il valore aggiunto che offriamo ai mercati domestici, sia in import che export. Un riconoscimento ulteriormente rafforzato dalla visita in corso presso i nostri uffici di una delegazione Maersk Line proveniente da Algeciras, finalizzata a incontrare i team commerciali e operativi e a esplorare nuove sinergie con il Gruppo Contship". A bordo della nave, la consueta cerimonia di consegna del crest col comandante Roman Vostrikov, Peter Robino e Sara Fuliano, Key Account Manager di Contship.