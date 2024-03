L’Alighieri in terra di Lunigiana

Al centro sociale Ruffini a Santo Stefano Magra, venerdì alle 18, si terrà la presentazione del libro di Giovanni Cittadini dal titolo ‘Come l’uom s’etterna’. Il romanzo nasce con l’idea di immaginare il percorso di Dante in terra di Lunigiana, quanto più verosimile e coerente con i fatti storici, lasciando spazio a una suggestiva rappresentazione delle sue qualità umane, delle passioni, delle debolezze, e soprattutto delle sue alte qualità morali. Il tutto calato in una storia divertente e accattivante, dolce e bucolica, ricca di sorprese e colpi di scena, interpretata da personaggi amabili e gentili, per i quali il lettore alla fine proverà affetto e nostalgia. Giovanni Cittadini è laureato in Economia con lode, è stato revisore del consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti di Massa Carrara e membro del Consiglio. Nel 2021, in occasione della ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Dante, è stato socio fondatore del Comitato Castello di Giovagallo Luogo Dantesco.