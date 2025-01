Ladri in vallata. Atti vandalici nella farmacia

I ladri e i vandali non si sono riposati neppure in Val di Magra e nel territorio spezzino. I soliti ignoti sono entrati in azioni a Sesta Godano e Brugnato mettendo a segno i colpi in alcune abitazioni approfittando dell’assenza dei proprietari. E dalla Val di Vara si sono alzate le richieste, anche da parte dell’opposizione consigliare, di potenziare le telecamere di controllo per garantire un capillare monitoraggio del territorio. In particolare nel borgo di Brugnato dove a ridosso delle festività natalizie si sono registrati furti nelle case. A chiedere all’amministrazione comunale una maggior attenzione ai sistemi di videosorveglianza sono stati anche alcuni commercianti chiedendo più sicurezza e controlli.

I vandali in azione in piazza Garibaldi a Sarzana se la sono presa invece con la farmacia dell’Ospedale. Davvero un brutto gesto quello scoperto ieri mattina all’apertura dal titolare, il dottor Alessandro Accame (nella foto), che ha trovato il box contenente il defibrillatore danneggiato e non è escluso che anche il prezioso salvavita possa aver subìto conseguenze dallo sfondamento dello sportello. Per altro non è la prima volta che viene preso di mira il contenitore del defibrillatore, uno tra quelli sistemati nel centro storico acquistati dall’amministrazione comunale con il supporto di varie associazioni. Per completare l’opera i vandali hanno strappato anche i cartelli indicanti gli orari di apertura della farmacia. Un danno decisamente inferiore ma pur sempre un gesto che nulla a che fare con lo spirito del divertimento.

m.m.