Ladri in casa di Sala ed Ekdal, rubati gioielli e Rolex

Un’amarezza che si aggiunge alla delusione di una trasferta che avrebbe potuto consentire agli aquilotti di strappare il biglietto vincente per la salvezza e che invece ha allungato di un’altra misura la spasmodica attesa di giocatori e tifosi. Immaginatevi ora la faccia di Albin Ekdal e Jacopo Sala quando hanno varcato la soglia dell’appartamento che condividono sui Colli e hanno capito di essere finiti nel mirino dei ladri proprio nelle ore in cui si trovavano a Roma, a disputare la partita della stagione sul campo dell’Olimpico. Rabbia, sconforto, la brutta sensazione di un gesto che viene vissuto da chiunque come una violazione della propria dimensione privata, e questo sempre e indipendentemente dall’entità del patrimonio sottratto. In questo caso si tratta di gioielli e orologi preziosi, dunque di un bottino di valore. I due giocatori hanno immediatamente avvertito le autorità. La denuncia è stata raccolta dagli investigatori della polizia di Stato, che stanno indagando sull’accaduto e visionando le registrazioni delle telecamere presenti in zona.

Roberta Della Maggesa