Ladri in azione alla mostra d’arte. Rubata una scultura

L’inaugurazione della mostra ’Arte Nostra’

Lerici (La Spezia), 6 febbraio 2023 - Nemmeno il tempo dell’inaugurazione e la mostra subisce un furto. Taglio del nastro con beffa per la mostra ’Arte Nostra’ dove, la notte tra venerdi e sabato (a poche ore dall’apertura), è stata rubata una scultura realizzata dall’indimenticato artista lericino Doriano Delfini. Un’opera esposta in galleria La Padura, adattata per l’esposizioni di opere di artisti locali che si protrarrà per due settimane.

L’episodio ha suscitato crea indignazione e rabbia tra i cittadini e soprattutto nei curatori dell’evento, in primis il consigliere comunale Antonio Cosenza e il sindaco Leonardo Paoletti. La cerimonia si è svolta regolarmente alla presenza del sindaco, del vice Russo e di Cosenza con gli artisti Paolo Zavanella, Orso, Marta Sampietro, Matteo Gattoronchieri, Brucio, Doriano Delfini scomparso recentemente, presenti le figlia Sara, Caterina e la moglie Roberta. "Abbiamo informato dell’accaduto la polizia municipale - dichiara Cosenza - stiamo verificando i riscontri delle videocamere posizionate in via Gerini". Dalle immagini si potrebbe risalire quindi agli autori del furto, che andrebbero incontro a una denuncia penale.