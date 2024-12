Laboratorio di Natale oggi alla Marmori

Mondrian, Miró, Klee, Kandinsky, Van Gogh, Munch, Chagall, Magritte, Picasso e Warhol sono i protagonisti del laboratorio in programma oggi, a partire dalle 16.30, alla Biblioteca di Storia dell’Arte e Archeologia ‘Giancarlo Marmori’. Nel ‘Laboratorio di Natale: decorazioni d’autore da appendere all’albero’ – inserito nel calendario ‘Natale nei musei e nelle biblioteche’, a cura dei musei civici e del sistema bibliotecario urbano che si snoderà per tutto il periodo natalizi – dopo una brevissima carrellata su quei grandi maestri dell’arte moderna, verrà dato grande spazio alla realizzazione delle palline di Natale con materiale vario. Al termine ci si soffermerà a guardare le differenti tecniche pittoriche. Il laboratorio didattico nella struttura di via del Prione 238 è gratuito, è rivolto a bambini fra i 6 e i 12 anni ed ha la durata di un’ora e mezza. Per partecipare viene consigliata la prenotazione al numero di telefono 0187 727918 o inviando una mail a [email protected]; bibliotechelaspezia.it.