Al Camec per volare... in cielo. Organizzato dal Comune, oggi alle 16, è in programma il laboratorio ‘Con la testa fra le nuvole’, un percorso di scoperta concepito per alimentare la curiosità dei piccoli visitatori che, percorrendo le sale della mostra ‘Terra cielo iperuranio’, incontreranno una scala per andare a prendere le nuvole, la macchina che fa percorrere la distanza dalla Terra alla Luna, ossia un tappeto volante. Si potrà cercare di abbattere i muri che dividono popolazioni intere, soffiando bolle di sapone e attraversare una porta che si apre col sorriso. Una visita animata che si trasforma in un viaggio magico e unico per i piccoli. Un laboratorio rivolto ai bambini fra i 5 e gli 11 anni, che ha una durata di circa un’ora e mezza e che rientra nel ricco calendario di eventi per le famiglie di ‘Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche’, a cura dei musei civici e del Sistema bibliotecario urbano che si snoderà per tutta la stagione autunnale fino a un evento speciale dedicato al Natale. La prenotazione del laboratorio è obbligatoria contattando il Centro Arte moderna e contemporanea di piazza Cesare Battisti allo 0187 727530 o inviando una mail a [email protected] o [email protected].