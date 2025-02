La volontaria Clara Palmas: "Emozione impagabile!"

Clara Palmas è una volontaria che si presta per lo svolgimento di manifestazioni di carattere ricreativo e sportivo, che hanno l’inclusione come finalità. Uno degli eventi a cui ha partecipato come accompagnatrice si svolgeva in spiaggia a Marinella, dove un pluricampione mondiale di moto d’acqua ha offerto alle persone disabili la possibilità di provare l’ebbrezza di giocare e saltare fra le onde a bordo di una jet-ski e fare ciò che a loro, solitamente, non è consentito. Chi partecipa a queste attività diventa più consapevole dei bisogni delle persone con disabilità. Quello che si ha in cambio è impagabile. Nel racconto di Clara Palmas c’è tanto amore. "Quando tu vieni scelta da una persona disabile ti senti scelta dall’Universo!- spiega la volontaria -.Si impara l’importanza della pazienza, dell’empatia e della comunicazione non verbale che passa dal contatto fisico e dagli occhi. In un contesto ludico, ogni persona con disabilità riesce ad esprimere al meglio il proprio potenziale. Questo tipo di esperienze ti permette di avere una maggiore apertura mentale e fa maturare un maggior senso di adattamento, aspetti fondamentali per tutti per vivere una vita dignitosa e umana". Clara Palmas prosegue: "Vedere la gioia negli occhi di queste persone è meraviglioso! Purtroppo, la freneticità della vita, a volte, ci porta a non vedere questa luce nella quotidianità, neppure negli occhi dei nostri cari, ma è giusto soffermarsi a cogliere tutto ciò perché la vita è proprio socializzazione".