La vita è un lungo viaggio. Torna il premio Chatwin per racconti e reportage

Ancora un mese per candidarsi nelle sezioni fotografia eo narrativa della prossima edizione del ‘Premio Chatwin. Camminando per il mondo’. Ideato nel 2001 da Luciana Damiano, il premio internazionale è dedicato allo scrittore e fotografo inglese Bruce Chatwin e si rivolge a tutti coloro che, professionisti e non, abbiano scritto brevi racconti eo realizzato un reportage fotografico (5 scatti), da inviare entro il 21 ottobre. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione culturale Chatwin, con il contributo del Comune e di Regione Liguria e il sostegno della Fondazione Carispezia.

La preselezione sarà affidata ad una commissione di esperti nell’ambito dei due settori di interesse. A stilare la classifica dei finalisti di ciascuna sezione del concorso sarà invece una giuria presieduta dallo scrittore Andrea De Carlo e dal maestro della fotografia Francesco Cito, e composta da Luigi Baldelli, Andrea Bocconi, Giovanna Ciorciolini, Nello Correale, Maurizio Garofalo, Vladan Radovic, Enrico Rotelli, Ivo Saglietti, Davide Sapienza, Giovanni Scipioni e Silvestro Serra. Al termine del concorso, la manifestazione proseguirà il 21 ottobre con una mostra fotografica, a cura di Maurizio Garofalo, realizzata con gli scatti dei vincitori delle precedenti edizioni, in programma fino al 19 novembre nelle sale della Mediateca regionale, e con la manifestazione ufficiale, in programma il 17 e 18 novembre sempre alla Spezia, città natale del premio, con incontri, mostre fotografiche, laboratori nelle scuole. La direzione artistica del Premio Chatwin è di Luciana Damiano. L’edizione 2023 del premio si avvale della consueta e consolidata consulenza di Elizabeth Chatwin, moglie dello scrittore e presidente onorario del Premio, dello scrittore inglese Colin Thubron, dello scrittore e traduttore Davide Sapienza e dell’antropologo David Bellatalla, che da oltre venticinque anni svolge studi e ricerche su nomadismo e sciamanesimo e dallo scorso anno ricopre l’incarico di Ambasciatore della Mongolia per la cultura.

m. magi