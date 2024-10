La Via dell’Amore sorvegliata speciale

È stata riaperta ieri la Via dell’Amore, con l’anticipazione dell’entrata in vigore dell’orario invernale dalle 8.30 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30) per tutti, compresi i residenti. Sullo storico sentiero a picco sul mare grava da qualche giorno una frana, contenute dalle reti paramassi, avvenuta in corrispondenza della galleria recentemente ripristinata, in un punto non distante da quello dove nel 2012 si staccò la frane che ferì un gruppo di turiste portando alla chiusura definitiva del sentiero. Lunedì pomeriggio, il sopralluogo che ha consentito ai tecnici della struttura commissariale regionale contro il dissesto idrogeologico e del Comune di Riomaggiore, con il personale della ditta Gheller, di accertare anche con l’ausilio di droni la situazione della falesia dopo il maltempo dei giorni scorsi. Il personale della ditta garantirà un presidio fisso in modo da tenere sotto controllo la situazione e, se necessario, inibire immediatamente il transito.

In caso di allerta meteo di qualsiasi livello – gialla, arancione o rossa – il sentiero verrà chiuso. Le piogge degli ultimi giorni hanno infatti provocato il parziale distacco di alcune rocce dalla falesia, in corrispondenza dell’area dove, proprio in considerazione di questa possibilità, era stata riqualificata la galleria paramassi esistente. A fermare i detriti sono state le barriere ancorate alla parete rocciosa al di sopra della galleria. Nei prossimi giorni sarà pronta la relazione tecnica dettagliata che consentirà di pianificare le azioni successive, in particolare per il disgaggio dalla parete di tutto il materiale potenzialmente pericoloso e, successivamente, la sostituzione della barriera paramassi.