La Via dell’Amore (ri)apre i cancelli. Baci e selfie suggestivi vista mare

RIOMAGGIORE (La Spezia)

Sarà un suggestivo abbraccio tra le due comunità marinare di Riomaggiore e Manarola a sancire la riapertura della Via dell’Amore: 900 metri di sentiero stretto tra la roccia e il mare interdetti alla pubblica fruizione da quando, nel settembre 2012, una frana piombò dalla parete sulla passeggiata, ferendo seriamente quattro turiste australiane.

Oggi – dopo dodici anni, quasi 22 milioni di euro spesi, 80mila metri quadrati di roccia pericolante rimossi e 9mila metri quadrati di reti in acciaio e barriere paramassi posizionate – la celebre strada panoramica, all’alba dei tempi unica possibilità di collegamento terrestre tra i due borghi e più recentemente icona internazionale delle Cinque Terre, è pronta per essere formalmente restituita al Comune di Riomaggiore, al Parco nazionale e ai turisti di tutto il mondo. Il 19 luglio, nel pieno rispetto del cronoprogramma annunciato a gennaio del 2022 dalla struttura commissariale per la lotta al dissesto idrogeologico incardinata in seno a Regione Liguria, il cantiere sarà definitivamente chiuso (il primo tratto, 170 metri lato Riomaggiore, era già stato messo in sicurezza e temporaneamente riaperto l’estate scorsa). Entro la fine di luglio – la data da appuntare è con ogni probabilità quella del 26 luglio – si terrà la cerimonia di inaugurazione. Una festa alla quale gli uffici della Regione stanno lavorando da settimane, ovviamente in stretta collaborazione con l’agenzia di promozione turistica InLiguria e con il tavolo tecnico che raccoglie tutti gli enti interessati: Comune, Parco, Rfi, ministeri del Turismo, dell’Ambiente e della Cultura (protagonisti, tra l’altro di un co-finanziamento pari a 10 milioni di euro), Provincia della Spezia e Soprintendenza. Una task-force alla quale in questi giorni si sono aggiunte anche Prefettura e Questura, chiamate a fornire preziose indicazioni per la gestione dell’ordine pubblico di un evento che promette di catalizzare l’attenzione di milioni di persone.

Già nei primi giorni della prossima settimana un team di tecnici si recherà sul posto per un sopralluogo. Il riserbo sull’organizzazione è ancora massimo: quel che trapela è che sarà una cerimonia partecipata dalle massime autorità nazionali e che sarà dedicata alle due comunità marinare di Manarola e Riomaggiore, autentiche protagoniste della giornata. "Stiamo per traguardare un risultato storico per tutta la Liguria e per il paese intero" commenta il commissario ad acta Giacomo Giampedrone. "Sarà un evento di respiro internazionale che restituirà l’assoluta bellezza della Via dell’Amore", assicurano il presidente ad interim Alessandro Piana e l’assessore al Turismo e ai grandi eventi, Augusto Sartori.