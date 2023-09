La tre giorni del ’Cocktail fest’ a La Spezia: tour nei locali del centro

È iniziata ieri e si concluderà domani la decima edizione di Cocktail Fest, con il patrocinio e il contributo del Comune della Spezia in collaborazione con Confcommercio La Spezia. Sarà un vero e proprio tour all’interno dei locali del centro cittadino. Durante il fine settimana, dalle 18 a mezzanotte, si potrà acquistare il carnet di ticket al costo di 20 euro nello stand di Punto Zero in piazza Beverini (di fronte a Zara). In questo modo si avrà la possibilità di seguire il tour (Alienista 201, Amo - Ristorante & cocktails, Benso 1810, Ciao Baby, Doria, Emporium, Golden Wh1m, J. Gatsby, NoMad e Viva la Vida) e degustare i 10 cocktail dei bartender creati ad hoc.