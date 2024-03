La tragedia di Pignone. Indagine della Procura per omicidio stradale

LA SPEZIA

Sul terribile incidente che è costato la vita a un’anziana donna di 89 anni, la Procura della Spezia ha aperto un’indagine per omicidio stradale. Il pubblico ministero Elisa Loris, ricevuti i primi atti sull’episodio avvenuto sabato mattina a Pignone in località Puin, ha disposto l’autopsia sul corpo della donna, iscrivendo nel registro degli indagati la donna – una sessantenne – che si trovava al volante dell’auto finita in una scarpata. Un atto dovuto, quello della Procura spezzina, che permetterà all’indagata di nominare in primis un perito per l’esame autoptico. Una terribile tragedia, quella avvenuta poco dopo le 11.15 sulla provinciale 38, in località Puin, all’altezza del bivio per monte Albereto, con le due donne che stavano tornando nell’entroterra dopo essere state in riviera. Forse a causa della scarsa visibilità determinata dalla nebbia e dalla pioggia, l’auto sulla quale viaggiavano le due donne, una Lancia Y, è uscita di strada, finendo in un canalone sottostante. Un volo di parecchi metri, con l’auto che ha finito la sua corsa tra gli alberi. Immediati sono scattati i soccorsi: se la sessantenne presentava alcune contusioni – poi medicate al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia, dove è arrivata in codice giallo – sin da subito a preoccupare maggiormente i sanitari erano state le condizioni dell’anziana ottantenne, che nell’incidente aveva subito un grave trauma cranico,

perdendo coscienza. Una situazione tale da portare il 118 della

Spezia ad allertare il Nucleo elicotteri dei vigili del fuoco di Genova. L’ottantenne, dopo che i medici ne avevano stabilizzato le condizioni di salute, è stata condotta a Monterosso, laddove ad attenderla c’era l’elicottero dei vigili del fuoco, che in poche decine di minuti l’ha condotta al San Martino di Genova.

Nel policlinico genovese, l’anziana donna è stata immediatamente presa in carico dall’equipe medica, ma purtroppo è deceduta poco dopo il suo arrivo, a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente. La scomparsa dell’anziana donna, residente nel comune di Beverino, ha destato profondo clamore nel centro della vallata del Vara.

Matteo Marcello