La storia rivive coi pensionati Focus sul mare con... battesimo

Non solo il rituale dei numeri sulle "brillanti operazioni", con corredo di encomi. Ma un mare di emozioni alla Festa della Polizia, nell’abbraccio delle Istituzioni e della gente comune. Quelle innescate dai racconti delle donne e degli uomini che si apprestano a riporre la divisa nell’armadio, prossimi alla pensione. Una bella idea - meritevole di essere adottata in altre amministrazioni - quella del questore Lilia Fredella: rendere omaggio chi lascia il servizio facendo tesoro della loro memoria, della fatiche e delle gioie inanellate nel lavoro: piccole-grandi storie che hanno scandito la cronaca, riaffiorata ieri, tra brividi, sorriso e gratitudine agli operatori.

Il teatro della narrazione, attraverso una serie di video, è stata la stazione crocieristica messa a disposizione dall’Autorità portuale e della società terminalista La Spezia Carrara Cruise nel solco dell’altra idea illuminata (e illuminante) del questore: ogni anno portare la festa in un contesto di attualità, per rendere plastico un concetto: la Polizia è sempre in prima linea, dove c’è bisogno. L’anno scorso era accaduto al centro vaccinale dell’Asl 5, quest’anno nel crocevia dell’economia turistica vocata al mare, valorizzando l’eccellenza del Centro Nautico Sommozzatori che ha base alla Spezia e celebrando la risorsa chiave del territorio, 48 ore prima della giornata ad esso dedicata per la crescita dei ragazzi. Insomma, tutto calcolato e coerente con una notizia: la nascita della Sezione Nuoto delle Fiamme Oro, dedicata ad Andrea Frascatore, poliziotto scomparso nel 2017, grande atleta sul mare e in piscina. Il fratello Marco, assessore allo sport, ha ringraziato con commozione. Non sono stati i soli singhiozzi di giornata: anche la voce imbrigliata del questore Fredella si è fatta specchio di sentimenti profondi: quanto ha ricordato i poliziotti che hanno perso la vita in servizio - Cinzia Palmieri, Daniele Macciantelli, Teresa Marcocci, Rosario - Sanarico e gli altri deceduti prematuramente. Insomma, il valore delle persone anteposto a quello dei numeri, che pure contano a dimostrazione dell’impegno per la sicurezza. Eccone alcuni: la Squadra mobile ha sequestrato 57 chili di droga, ha assicurato alla giustizia arrestandole 55 persone, ne ha indagato altre 213. La polizia anticrimine, ha comminato 100 Daspo (sportivi ed urbani) e altrettanti ammonimenti verso chi pratica la violenza in generale e in particolare la violenza sulle donne. Le volanti hanno effettuato 1996 interventi tra soccorso pubblico e sos per reati in corso.

Corrado Ricci