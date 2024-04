La storia del regista. Michele Avantario

Il regista Daniele Vicari presenta a Genova giovedì il suo nuovo film ‘Fela - Il mio dio vivente’ al Club Amici del Cinema (via Carlo Rolando, 15) alle 18 e al Nickelodeon (via della Consolazione, 5r) alle 21.15. L’iniziativa rientra nell’ambito di Ovest.Doc, rassegna ligure sul documentario italiano a cura di Giancarlo Giraud e Valentina Damiani. ‘Fela - Il mio dio vivente’ è un documentario sulla storia del giovane regista Michele Avantario, appassionato ed esperto di musica afro-beat che nel 1980 incontra il musicista Fela Kuti in tour in Italia con il suo gruppo e che da quel momento dedica tutte le sue energie a convincere l’artista ad accettare l’idea di realizzare un grande film interpretato dallo stesso Fela. Fortemente voluta dalla moglie di Avantario (scomparso nel 2003) Renata Di Leone, l’opera racconta, attraverso materiali di repertorio girati da Michele e altri frutto della ricerca di Vicari, l’incontro tra il giovane filmmaker occidentale e il famoso artista nigeriano, un uomo carismatico che è stato anche un leader politico e un capo spirituale, tanto da diventare una guida e una figura di riferimento per molti suoi connazionali.