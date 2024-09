La Spezia, scoppia un incendio su una nave: ma è un’esercitazione

La Spezia, 28 settembre 2024 – Come spegnere un incendio che scoppia su una nave? Come fare a muoversi nel buio e in mezzo al fumo? Per prepararsi a queste evenienze, e per essere pronti in casi di operazioni di soccorso di questo tipo, continuano senza sosta gli addestramenti nel simulatore di incendio nave, che si sono tenuti presso il Comando dei Vigili del fuoco di La Spezia.

I corsi, organizzati dalla Direzione regionale dei Vigili del fuoco della Liguria, hanno il compito di addestrare i Vigli del Fuoco a combattere gli incendi sulle navi, ma anche in ambienti confinati, con alte temperature che sfiorano i 400 gradi, e con visibilità che viene ridotta a zero. Il tutto viene effettuato logicamente in piena sicurezza. In questo turno addestrativo sono stati i Vigili del fuoco dei quattro comandi della Liguria ad imparare le tecniche di approccio all'incendio, con innovativi sistemi di gestione delle tubazioni. A movimentarsi nel buio anche su scale, sia a rampa che verticali, e rientrare grazie al cavo retrattile teso in fase di ingresso. Il simulatore, uno dei quattro presenti in Italia, è quello che attualmente forma il maggior numero di Vigili del Fuoco provenienti da tutta la penisola.