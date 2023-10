"La Spezia: Protesta Cgil e Cobas per Salario Troppo Basso: Subito Investimenti"

Una categoria in difficoltà che rischia di svuotare gli autobus. Non è però un problema di costo dei biglietti quello evidenziato dalle segreterie provinciali di Filt Cgil e Cobas sulla carenza di personale all’interno dell’azienda trasporti spezzina Atc. Secondo i rappresentanti sindacali infatti i livelli salariali inadeguati e i turni di lavoro pesanti sarebbero alla base di grosse difficoltà nel reperire nuovi autisti. Una problematica che in prospettiva potrebbe creare disagi all’utenza proprio per la difficoltà di mantenere inalterato il servizio quotidiano. Per questo i sindacati hanno lanciato un appello. "Provincia - scrivono - Agenzia della Mobilità del Comune della Spezia, nei rispettivi ruoli di soggetti titolari del trasporto pubblico locale devono decidere subito il da farsi, non c’è più tempo per rimandare. I livelli salariali inadeguati e turni di lavoro sempre più compressi e pesanti stanno determinando difficoltà crescenti a reperire autisti. Durante l’anno diversi dipendenti si sono licenziati ed altri si stanno accingendo a lasciare l’azienda. Le risorse nella disponibilità degli enti pubblici sono più di 3 milioni di euro annui inoltre il Comune recupera più di 2 milioni dalla tassa di soggiorno che in pare deve essere destinata proprio ai servizi pubblici".