La Spezia Outdoor, torna il villaggio. Protagonisti le vie dedicate al vino

Sabato 26 e domenica 27 aprile torna ’La Spezia Outdoor’, la quarta edizione della manifestazione che unisce sport e turismo, che quest’anno offre un programma ricco di eventi culturali e sportivi, una pluralità di discipline e attività all’aperto da provare, ma anche un’occasione per riscoprire il territorio attraverso escursioni in città e nell’arco collinare. Il programma della manifestazione è stato presentato ieri mattina a Palazzo Civico, dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dall’assessore allo sport Alberto Giarelli (nella foto) e dall’assessore al turismo Maria Grazia Frijia. "Quest’anno – ha detto Peracchini – l’evento si presenta con un programma molto ricco di attività e la novità del percorso dedicato alla riscoperta dei luoghi legati alla tradizione della viticoltura, una ricchezza del territorio, tramandata di generazione in generazione. È un’occasione importante per grandi e piccoli di incontrarsi, confrontarsi con appassionati di varie discipline, conoscerne di nuove e mettersi alla prova, soprattutto immersi nelle bellezze di un territorio unico al mondo come quello in cui viviamo". L’iniziativa, coordinata dai due assessorati allo sport e al turismo, offre un programma ricco di eventi: saranno organizzati incontri e appuntamenti divulgativi presso il villaggio allestito per l’occasione, si potrà partecipare e competere in attività di diverse discipline sportive – arrampicata, canottaggio, simulazione di vela –, nonché prendere parte ad escursioni in città e nell’arco collinare del territorio. ono previste, inoltre, attività in bici con guide cicloturistiche, laboratori, escursioni e molto altro: novità di quest’anno è la presentazione del percorso “Anelli del vino”. L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 26 aprile alle 10 in piazza Europa. Maggiori informazioni sul sito web: www.laspeziaoutdoor.it