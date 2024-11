La Spezia, oltre 550 studenti al Teatro Civico per 'Sorridi al futuro - Opportunità e carriere'

La Spezia, 26 novembre 2024 – C'erano 550 studenti delle 15 istituzioni scolastiche coinvolte tra scuole secondarie di II grado ed enti di formazione, questa mattina, al Teatro Civico della Spezia, dove si è tenuto 'Sorridi al futuro - Opportunità e carriere', un incontro di orientamento rivolto agli studenti della provincia della Spezia e della Lunigiana, realizzato da Fondazione Carispezia e Confindustria La Spezia con il patrocinio del Comune della Spezia.

L’iniziativa è stata aperta dagli interventi di Patrizia Saccone, assessore all'Università, Ricerca e Lavoro del Comune della Spezia, Mario Gerini, presidente di Confindustria La Spezia, Andrea Corradino, presidente di Fondazione Carispezia, e Sara Filippetti, vicepresidente di Confindustria La Spezia e consigliere di indirizzo di Fondazione Carispezia, che hanno portato i loro saluti ai ragazzi.

“Fondazione Carispezia, da sempre impegnata nel promuovere iniziative educative – dichiara il presidente Andrea Corradino –, continua a sostenere lo sviluppo del talento e delle competenze dei giovani, nella convinzione che investire nelle nuove generazioni sia fondamentale per costruire una comunità più solida e prospera. Siamo felici di aver contribuito all’organizzazione di questa giornata di orientamento, con l'obiettivo di aiutare i giovani a fare scelte consapevoli riguardo al loro futuro formativo e professionale. La collaborazione con Confindustria La Spezia e il coinvolgimento di imprenditori locali di successo sono testimonianze tangibili di come, insieme, possiamo offrire agli studenti un'opportunità unica di confronto e crescita, avvicinando i ragazzi al mondo delle imprese e stimolando un dialogo diretto con figure che possono rappresentare un punto di riferimento per il loro percorso”.

L’iniziativa 'Sorridi al futuro', che si inserisce negli eventi 2024/2025 dedicati alle scuole del progetto 'Boost - Orientamento, abilità, competenze' promosso da Fondazione Carispezia, è stata pensata insieme a Confindustria La Spezia e ha visto protagonisti cinque imprenditori locali in conversazione con Dario Vergassola. Gli imprenditori coinvolti sono stati: Edoardo Garibotti, Presidente Termomeccanica Pompe SpA Gruppo Trillium Flow Technologies; Carla Demaria, CEO di Bluegame Srl (Brand of Sanlorenzo SpA); Alessandro Biggio, fondatore e Amministratore di Fluid Global Solution Srl; Alessandro Laghezza, Presidente Consiglio di Amministrazione Owner & CEO di Laghezza SpA; Sara Scipioni, Co-Amministratore di Costruiamo Srl.

“Confindustria La Spezia avverte con forza la responsabilità del proprio ruolo sociale, condiviso con le imprese del territorio – afferma il presidente Mario Gerini – ed è per questo che siamo particolarmente orgogliosi di collaborare con Fondazione Carispezia su un tema che riteniamo centrale sia per il mondo dell’impresa sia per l’intera società: orientare i giovani al lavoro. Per un ragazzo, comprendere correttamente le dinamiche del lavoro in ambito industriale significa poter compiere scelte consapevoli in termini di studi e formazione professionale, migliorando così le proprie prospettive di successo. Questo beneficio non è solo individuale: quando le imprese trovano persone preparate, si creano valore e benessere per tutta la comunità. Al contrario, la mancanza di risorse qualificate rischia di compromettere crescita e prosperità. Perché tutto questo sia possibile, serve un autentico lavoro di squadra. Ringrazio quindi imprenditori, aziende, scuole, docenti e studenti che hanno accolto con entusiasmo questa importante iniziativa”.

Nel corso della mattinata sono state presentate esperienze e attività concrete raccontate attraverso le testimonianze di figure di spicco dell’economia del territorio, consentendo agli studenti di esplorare prospettive e percorsi di crescita professionale partite proprio dal tessuto economico locale. Obiettivo della mattinata far sì che l’interazione diretta con i protagonisti del mondo imprenditoriale potesse rappresentare per i ragazzi e le ragazze un ulteriore strumento prezioso per aiutarli a costruire consapevolmente il proprio percorso formativo o professionale.

Alla fine del dialogo sono intervenuti anche alcuni studenti presenti in sala, che hanno avuto l'opportunità di confrontarsi direttamente con gli imprenditori, offrendo un interessante punto di vista giovanile e partecipando attivamente alla discussione, moderata da Dario Vergassola.

Hanno preso parte alla mattinata gli studenti degli Istituti Casini, Fossati-Da Passano, Capellini-Sauro, Einaudi-Chiodo, Cardarelli e dei Licei Costa, Pacinotti e Mazzini della Spezia; dell’Istituto Parentucelli-Arzelà di Sarzana, dell’Istituto Pacinotti-Belmesseri di Pontremoli e del CPIA della Spezia; la Scuola Edile Spezzina; la Scuola Nazionale dei Trasporti della Spezia, il Cisita e l’Its della Spezia.

“Siamo estremamente orgogliosi di poter sostenere un evento così significativo come 'Sorridi al futuro - Opportunità e carriere' – afferma Patrizia Saccone –. Questa iniziativa rappresenta un'opportunità unica per i nostri giovani di entrare in contatto diretto con il mondo imprenditoriale e di esplorare le molteplici possibilità che il futuro può offrire. Crediamo fermamente che investire nell'orientamento e nella formazione dei nostri studenti sia fondamentale per costruire una comunità più forte e prospera”.

In conclusione, 'Sorridi al Futuro - Opportunità e carriere' ha offerto l’occasione di valorizzare la connessione tra il mondo della scuola e quello delle imprese, un aspetto cruciale per la crescita economica e sociale del territorio. I relatori hanno condiviso esperienze e consigli con gli studenti, offrendo spunti per un orientamento più consapevole e una migliore preparazione per il futuro professionale.