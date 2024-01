La Spezia, la marcia "tra cielo e mare” / FOTO

La Spezia, 30 gennaio 2024 – Si è svolta con successo la seconda edizione della Marcia Ludico Motoria tra il cielo e il mare, con partenza da Piazza Europa a La Spezia. L'evento, organizzato dalla Asd Golfo dei Poeti, ha pienamente soddisfatto le aspettative, offrendo ai partecipanti un suggestivo percorso caratterizzato da continui saliscendi sulle colline spezzine. La presenza del cielo, del mare e delle montagne, in una giornata di sole eccezionale, ha reso l'esperienza unica, permettendo di esplorare la città da prospettive panoramiche invidiabili in tutto il mondo.

La manifestazione, ironicamente denominata "Marcia Arcigna" dalla ASD Golfo dei Poeti, non si riferisce a un atteggiamento severo, ma sottolinea piuttosto il carattere deciso e la passione necessari per affrontare le sfide delle colline circostanti. L'evento ha registrato un notevole successo di partecipazione, con ben 355 iscritti. La vittoria per il maggior numero di partecipanti è stata conquistata dagli Escursionisti Spezzini, seguiti dalla ASD Golfo dei Poeti e dalla Proloco del Golfo.

La passione per la corsa si è dimostrata ancora una volta un'opportunità per contribuire al bene comune, poiché il ricavato dell'evento è stato devoluto in beneficenza, confermando l'impegno della comunità nel promuovere iniziative solidali attraverso la pratica sportiva.