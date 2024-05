La Spezia: Costante crescita demografica, superati i 94mila abitanti

Nuovo aumento demografico registrato dal comune della Spezia: al 30 aprile, la popolazione spezzina ha raggiunto i 94.174 abitanti. La città continua a crescere costantemente, passando dai 92.826 abitanti del 2022 ai 93.279 del 2023, fino all’ultimo aggiornamento che segnala un ulteriore incremento di 896 nuovi cittadini nei primi cinque mesi del 2024. "La Spezia si dimostra in costante crescita – dichiara il sindaco Peracchini – e sempre più attrattiva; una città dove sempre più persone decidono di stabilirsi per le opportunità che è in grado di offrire. Siamo orgogliosi di aver raggiunto e superato i 94mila abitanti. Questo aumento riflette il successo delle nostre politiche di sviluppo economico, sociale e culturale. Per questo continueremo ad investire in infrastrutture, servizi e iniziative che migliorino la qualità della vita per tutti"