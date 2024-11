La Spezia città sostenibile. Vinto il ’Cresco Award’

Il Comune della Spezia ha vinto il prestigioso premio di livello nazionale Cresco Award – Città Sostenibili, nella categoria delle città tra i 50mila e 100mila abitanti in tema di sostenibilità, nella raccolta e nel riciclo dei rifiuti, grazie ai significativi risultati ottenuti, e il premio Trust Pa, consegnato dall’azienda InfoCert, per il progresso digitale e la trasparenza della pubblica amministrazione. Il premio celebra i Comuni italiani che si distinguono per l’impegno nello sviluppo sostenibile dei territori, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu. La cerimonia di premiazione, si è svolta al Centro congressi Lingotto di Torino in occasione della 41ª Assemblea Annuale di Anci.

"Questo importante traguardo premia il nostro programma per una città sostenibile, orientato a migliorare la qualità della vita dei cittadini e conferma La Spezia come modello di riferimento per lo sviluppo sostenibile in Italia – afferma il sindaco Pierluigi Peracchini –. La nostra città in questi anni ha compiuto importanti passi in avanti grazie al progetto ’La Spezia Green’, con cui abbiamo raggiunto oltre 81% di raccolta differenziata e da anni siamo il comune della Liguria con le imposte sui rifiuti più basse della regione, abbiamo rivoluzionato il sistema di raccolta rifiuti, pulito le nostre acque costruendo oltre 10 chilometri di fognature, investito nella mobilità sostenibile con mezzi elettrici, autobus a zero emissioni, parcheggi di interscambio e il nuovo Polo di Interscambio di Migliarina. Ringraziamo Fondazione Sodalitas e le aziende partner, La Spezia è orgogliosa di far parte di una rete virtuosa di territori che lavorano insieme per un futuro migliore".