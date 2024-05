La Spezia, al festival DePortibus arriva Giambruno. E fa il moderatore

La Spezia, 11 maggio 2024 – Il giornalista Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni, arriva a La Spezia e lo fa nella veste di moderatore alla prima edizione di De Portibus, il festival dei porti che collegano il mondo.

11 foto Il giornalista ha condotto un panel organizzato dall’autorità portuale del Mar Ligure Orientale a La Spezia con l’assessore regionale allo Sviluppo economico leghista Alessio Piana e il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi (Foto Alessia Frascatore)

Si tratta del primo festival europeo che affronta i grandi temi legati alla portualità: intermodalità, sostenibilità, difesa, cibersecurity, grandi opere e investimenti. E’ un festival itinerante che di anno in anno toccherà tutte le città portuali del nostro paese. Tra gli ospiti che si susseguiranno durante la manifestazione Matteo Salvini, ministro dei trasporti e delle infrastrutture; Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare e Giancarlo Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze. Saranno presenti tutte le autorità portuali italiane e molte di quelle internazionali.

Quest’oggi, ospiti del Festival, Matteo Salvini, Pierroberto Folgiero, amministratore delegato Fincantieri; Dario Lo Bosco, Presidente Rfi (Rete Ferroviaria Italiana); Cristiano Rufini, Amministratore Delegato Olidata.

E dunque Andrea Giambruno, finito al centro di un caso mediatico nazionale nell’ottobre 2023 che lo costrinse a lasciare la conduzione di ‘Diario del Giorno’ dopo i fuori onda di Striscia la Notizia, oggi torna in pista nelle vesti di moderatore al panel “Portualità, Logistica e infrastrutture. Quali fattori di successo per lo sviluppo dei territori e del paese”, dove, dopo i saluti di Alessio Piana, vice presidente Regione Liguria, ha coordinato gli interventi dell’amm. Nicola Carlone, comandante generale capitanerie di Porto, dell’Amm. Massimiliano Nannini, direttore dell’Istituto Idrografico della Marina, di Francesco Benevolo, direttore Ram, di Pier Luigi Giovanni Navone, responsabile direzione generale per la Sicurezza delle Ferrovie ANSFISA, di Mario Zanetti, presidente Confitarma, di Alessandro Laghezza, presidente Laghezza S.p.A, di Sergio Lo Monte, segretario generale UNATRAS; di Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.