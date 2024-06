Al circolo anziani di piazza Brin, in via Corridoni 7, oggi alle 17.30 Eva Di Palma presenta la sua prima raccolta di poesie ‘Eterna impermanenza Eterno svanire’. Il 7 marzo dell’anno scorso il circolo l’aveva ospitata per la prima volta in un incontro che aveva doppiamente sorpreso: per la grande qualità delle sue poesie e per il fatto che non fossero ancora state pubblicate. "Ora finalmente un libro le fa giustizia – spiega Paolo Luporini – rendendo disponibile un’opera di grande poesia, fatta di cuore, carne, sacralità, ricerca della perfezione, per essere meglio compresa nel pur difficile atto comunicativo". Conduce l’incontro Massimo Marasco.