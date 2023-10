La ’Speleogita’ a Pignone: esplorazione della Grotta Lunga di Sant’Antonio

Sarà ancora una volta la Val di Vara con Pignone, con le bellezze nascoste della Grotta Grande, a ospitare la nuova iniziativa del Gruppo Speleologico Lunense del Cai della Spezia, che organizza per domenica 8 ottobre una nuova edizione della ’Speleogita’: una mattinata di esplorazione della Grotta Lunga di Sant’Antonio, poco lontana dal paese. Adatta a tutti, a partire dai principianti, la giornata – che prenderà il via alle 10 in piazza Marconi nel borgo bandiera arancione – sarà l’occasione per approcciarsi alla speleologia, con l’assistenza dei membri del gruppo per mantenere in piena sicurezza i partecipanti, che fornirà l’attrezzatura necessaria: un mondo nascosto, ma anche pieno di meraviglie e curiosità. Necessario indossare scarponi da trekking, consigliato ai partecipanti un cambio completo. Richiesta la prenotazione, con una mail a info@gslunense.it o a 348 -4780115.