La solidarietà tra le stelle

Un evento tra le stelle della... solidarietà per la Notte internazionale della luna. Domani, l’Osservatorio Luciano Zannoni, nel Parco scientifico di Monte Viseggi, dopo il grande successo delle notti delle stelle cadenti, sarà il punto di riferimento della provincia per tutti gli appassionati di astronomia e non solo. In occasione della International Observe the Moon Night, un’iniziativa mondiale promossa dalla Nasa, anche La Spezia si unirà a milioni di persone in tutto il mondo per ammirare il nostro satellite naturale. Organizzato dall’associazione Astrofili Spezzini, l’evento di quest’anno si preannuncia speciale, sebbene sia già da quattro anni che l’Aas supporta e promuove questo appuntamento internazionale. La serata avrà inizio alle 19.30 con un gustoso happy dinner a base di hot dog e birra, un’occasione perfetta per iniziare l’evento in compagnia sotto il cielo stellato. A seguire, il socio Claudio Cosci, autore del libro ‘Computer e Spazio’, accompagnerà i presenti in un viaggio attraverso le storiche missioni Apollo, raccontando curiosità e aneddoti su uno dei capitoli più affascinanti dell’esplorazione spaziale. Con l’arrivo del buio, i potenti telescopi degli astrofili sveleranno i segreti della Luna: dai suoi mari e crateri, alle maestose catene montuose. Sarà possibile osservare ogni dettaglio del nostro satellite grazie alle competenze e alle attrezzature messe a disposizione dagli esperti dell’Astrofili Spezzini. A seguire sarà possibile osservare Saturno, il gigante del sistema solare con i suoi anelli e i più luminosi oggetti del cielo profondo. Oltre all’osservazione astronomica, i partecipanti avranno l’opportunità di visitare l’Osservatorio e il piccolo museo della antiaerea italiana, un tesoro storico che si trova all’interno della struttura di Monte Viseggi. Un aspetto altrettanto significativo della serata sarà la collaborazione con l’Avis provinciale della Spezia, che metterà a disposizione un autoemoteca mobile. Durante l’evento, sarà infatti possibile effettuare prelievi per verificare l’idoneità alla donazione di sangue. Un’iniziativa che unisce la passione per le meraviglie del cosmo alla generosità e all’impegno sociale, sottolineando quanto l’osservazione dell’universo possa essere un momento di condivisione e solidarietà. Pper partecipare è possibile prenotare tramite la piattaforma Eventbrite al link www.eventbrite.it/e/1000012643737?aff=oddtdtcreator.

Marco Magi