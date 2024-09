La Skaletta pensa all’autunno. Giambo apre il nuovo palinsesto

Mentre la stagione estiva si avvia al tramonto, alla Skaletta Rock Club della Spezia il virtuale passaggio del testimone con quella ormai autunnale si tende con una serata davvero speciale. L’occasione giusta per mettere insieme tanti artisti, frequentatori del locale sia protagonisti sul palco che come affezionati di lungo tempo. Il regista di questo singolare evento, che prenderà il via questa sera alle 21, è Giambo Ragnoli: poeta e a sua volta habitué del club di via Crispi 168, che ha organizzato la serata dal titolo "Rolling Giambo Revue". Un nuovo evento in questo angolo di "Las Pezia City", culla del punk rock che ha dato spazio a diversi talenti nel corso della sua lunga storia, di cui si festeggia l’anno del trentennale. L’idea con cui è stato progettato è quella di portare arti, espressioni e generi diversi su questo palcoscenico, come un festival in miniatura. I suoi protagonisti si sono alternati, come solisti, ma anche come musicisti in formazioni diverse, rendendo florida la scena non mainstream di questo angolo in riva al Golfo. "Questa serata – spiega Ragnoli - è una di quelle sarabande che faccio ogni tanto mettendo insieme poeti, attrici, musicisti punk e jazz, cantautori, new waver, ballerine e illusionisti...".

Ce ne sarà per tutti i gusti, insomma, rinnovando non solo consolidati rapporti fra amici e artisti, ma anche una tradizione che ha fatto della ricerca e della sperimentazione la vita della Skaletta. Ad esibirsi, sotto la direzione del maestro Giambo Ragnoli, saranno: Sara Battolla, Diego Ballani – già conosciuto frontman dei Made e ora impegnato nella nuova avventura dei Freddi rituali, insieme ad un altro ex del gruppo mod, Marco Tosetti, Ernesto Gilioli, Lowe&Sam, Frances Reyner e Michele Viglietti. E non mancherà una performance dello stesso Giambo Ragnoli, a cui, a sorpresa, potrebbero unirsi altri ospiti speciali. L’ingresso è riservato ai possessori di tessera Arci.

Intanto a causa delle avverse condizioni meteorologiche che stanno interessando la zona spezzina in queste ore, lo spettacolo della compagnia teatrale "I Legnanesi" previsto per la serata di stasera, venerdì 13 settembre, al Molo dei Pescatori di Monterosso al Mare, è stato purtroppo annullato. Le forti piogge e il maltempo rendono infatti il luogo dell’evento e il suo allestimento inagibili, obbligando gli organizzatori a sospendere la rappresentazione. I biglietti già acquistati verranno regolarmente rimborsati.

C.T.