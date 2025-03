La scuola abbandonata: "Ci sono nuove idee?"

La vecchia scuola elementare ormai dismessa dalla sua funzione didattica per bambini negli ultimi anni ha avuto come utilizzo alternativo quello della chiamata alle urne e dell’ospitalità di un gruppo di migranti arrivato a Castelnuovo Magra su indicazione della Prefettura. Poi il complesso di via Canale è rimasto diviso a metà. Da un lato gli uffici comunali nel frattempo trasferiti dalla sede di palazzo Cornelio e una parte rimasta inutilizzata sulla quale era stato prevista la costruzione di una casa di riposo per anziani. E proprio sul progetto, annunciato dalla precedente amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Montebello, adesso l’opposizione consigliare chiede lumi all’attuale prima cittadina Katia Cecchinelli. I consiglieri di opposizione Marzio Favini, Manuele Micocci, Martina Tonelli e Gherardo Ambrosini hanno presentato un’interrogazione urgente riguardo al progetto che per il momento sembrerebbe accantonato di una casa di riposo per anziani sul quale la precedente amministrazione aveva dichiarato di aver ottenuto fondi Pnrr. I consiglieri dunque hanno chiesto chiarezza sull’attuale utilizzo dell’immobile, sulle certificazioni di agibilità e sismiche, e domandano un sopralluogo congiunto per verificare le condizioni dell’edificio elaborate durante questi anni. E’ stata anche richiesta la documentazione relativa al progetto della casa di riposo e ad eventuali altri piani di utilizzo passati.

"Considerata l’importanza del bene – scrivono i rappresentanti dell’opposizione consigliare – per la sua collocazione logistica e la dimensione vogliamo sapere come viene utilizzato il bene in questo momento, quali attività sono svolte l’assegnazione dei singoli spazi".

m.m.