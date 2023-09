La scomparsa di Sergio Vezzoni E’ stato uno dei padri del commercio

E’ morto nella note tra mercoledì e giovedì Sergio Vezzoni, storico commerciante e titolare del negozio di abbigliamento, calzature, pelletteria e accessori omonimo con sede storica nel centro cittadino, in corso Cavour 45. Aveva 96 anni.

Capace e lungimirante nel settore del commercio, ha rilevato nel 1995 un’impresa avviata dalla madre nel 1938 e ha saputo ampliarla fino a esportarla in tutta la Liguria, a Parma, a Novara e a Chiavari. Quello che non è mai cambiato negli anni era la sua continua ricerca della qualità e attenzione al made in Italy. Una passione trasmessa al figlio Simone, presidente Federmoda Confcommercio La Spezia, membro di giunta e terza generazione alla guida dell’attività.

Profondo cordoglio è stato espresso da Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia.

"Ero legato a Vezzoni da un profondo affetto – ricorda l’ex presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia Gianfranco Bianchi - Oltre che un commerciante, è stato anche un brillante attore che ha girato l’Italia per portare in scena i suoi spettacoli, mettendosi in luce in una compagnia composta dai più noti professionisti spezzini. Una persona eclettica e felice che avrebbe voluto essere ricordato con gioia".

Vezzoni si è spento nella notte all’età di 96 anni. Tutti i dirigenti, lo staff e la giunta della Confcommercio spezzina si stringono attorno al dolore della famiglia, in particolar modo ai figli Simone e Leopoldo.