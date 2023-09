La scomparsa di Ruggero Berardi a La Spezia: l'ultimo saluto oggi pomeriggio

Grande cordoglio ha suscitato in città la scomparsa di Ruggero Berardi (nella foto), uno dei principi del foro spezzino e decano dell’ordine professionale. Avrebbe compiuto 95 anni tra pochi mesi. I funerali dell’avvocato Berardi, che lascia tre figlie, si svolgeranno oggi pomeriggio alle 15, nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di via XX Settembre. Tanti i messaggi di stima: molti lo ricordano come una persona con grandi capacità e grandi successi lavorativi, dedito al lavoro ed alla famiglia. Dal suo storico studio legale sono usciti illustri avvocati e giudici, che hanno trovato proprio negli insegnamenti di Berardi la linfa per coltivare con successo la nobile professione.

Una vita consacrata alla professione, un’amore per la professione che l’uomo aveva ereditato dal padre, anche lui legale stimato, e che lo stesso ha saputo trasmettere a una delle sue figlie, Alessandra, che oggi porta avanti il suo studio esercitando la professione con passione proprio come il papà.