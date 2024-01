La scomparsa di Roberto Rolla, attore e regista. E’ stato un’istituzione del Teatro Don Bosco

Attore, regista, innamorato della Spezia e della spezzinità. Se ne va così, a 80 anni da poco compiuti, Roberto Rolla (nella foto). Da quando era ragazzo faceva parte della Filodrammatica Don Bosco poi col gruppo del cineclub Controluce che gestiva il cinema Don Bosco di via Roma, lui in particolare si occupava del teatro. Da sempre impegnato nella recitazione e nella regia, due mesi fa il suo spettacolo ‘Tamara la femme d’or’, dopo il successo a Roma, era stato applauditissimo al Teatro Palmaria. Era un pensionato del ministero della Difesa, ma era rimasto sempre appassionato del mondo dello spettacolo. Aveva fatto parte di vari gruppi teatrali, tra cui L’incontro, Il retropalco e Il palcoscenico. In accordo con la famiglia, durante la funzione verrà ricordata anche la moglie Silvana, già mancata, domani alle 17.30 col Rosario e giovedì alle 10.30 i funerali nella chiesa di Nostra Signora della Neve.

m. magi