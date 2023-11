La scomparsa di Mariano Pappalardo. Una vita nel mondo della musica

Il suo sguardo guascone della gioventù, che conoscevamo, non l’aveva certo perso, ma alcune complicazioni di salute lo hanno pian piano messo al tappeto. Se ne è andato così, il 7 novembre, proprio il giorno in cui era nato a Taranto 64 anni fa, Mariano Pappalardo, noto produttore discografico e successivamente anche addestratore per cani. Un uomo, spezzino di fatto, che ha cominciato fin da bambino a sognare i grandi della musica rock, tra gli anni Sessanta e Settanta, suonando la sua chitarra elettrica. Amava i Deep Purple, il suo idolo era Ritchie Blackmore, di lui conosceva ogni nota. Per quanto fosse difficile farsi strada nella musica, ha saputo farsi apprezzare per le sue doti di chitarrista e cantante, in gruppi e orchestre tra cui ricordiamo Tata Mama, Roller Band e Papillon con le quali, a bordo di un furgone, ha girato tutta l’Italia. Inoltre, non dimentichiamo che ha suonato nei primi anni Ottanta nei Sugar and Candies con Zucchero ‘Sugar’ Fornaciari, collaborato con moltissimi artisti internazionali del calibro di Vangelis e Lucio Dalla, e partecipato a colonne sonore e jingle per diverse pubblicità televisive. Poi, nel lontano 1987, la grande scommessa, inaugurando alla Spezia il Green Recording Studio, dando il via alla sua carriera da produttore discografico, fondando successivamente la Green Production. Davvero incalcolabili le sue produzioni sia locali che internazionali, dando visibilità musicale e artistica a quanti più sognatori possibili, collaborando con studi e importanti progetti anche all’estero.

Parallelamente, ha saputo farsi conoscere pure grazie ad una sua altra passione, l’addestramento cinofilo. Grazie all’esperienza sul campo e a corsi di formazione, diversi anni fa ha fondato il Baubau Center, un centro di addestramento per cani di ogni razza, dimensione ed eventuale problematica. Purtroppo la malattia lo ha lentamente allontanato sempre più da quest’ultimo sogno che, negli ultimi anni, lo coinvolgeva moltissimo a livello morale e sentimentale. I funerali si svolgeranno con rito civile, all’obitorio spezzino, stamani alle 11. Alla famiglia – la moglie Paola, i figli Cristiano (titolare del locale La Taverna del Metallo), Alessio (tatuatore professionista) e Valentina (cantante e musicista pop londinese) e i numerosi nipoti – giungano le sincere condoglianze personali e della redazione de ‘La Nazione’.

Marco Magi