La ’Run for children’. Classifiche della corsa ma sul gradino più alto ha vinto la solidarietà

Nuovo successo per la ‘Run for Children’ organizzata domenica dalla Spezia Marathon Dlf, in collaborazione col Comune della Spezia. Nella decima edizione della kermesse podistica che raccoglie fondi per il reparto di Pediatria dell’ospedale Sant’Andrea, poco più di 1.300 iscritti, la maggiore parte al segmento non agonistico (oltre ad una sessantina per la Dog for Children, all’ottavo atto), oltre agli agonisti, 171 all’arrivo, per la 5 km su strada valevole per il Campionato regionale master della Fidal. Questi i primi dieci della classifica generale: 1) Samuele Angelini (Atletica Arcobaleno) 14’25’’ (campione regionale), 2) Federico Scabini (Accademiatletica) 15’07’’, 3) Andrea Ghia (Cus Genova) 15’34’’, 4) Andrea Basalto (Atletica Levante) 15’42’’, 5) Nicola Vanni (Team 42195) 15’52’’, 6) Tommaso Casanova (Sisport) 15’55’’, 7) Mirco Pierotti (Parco Alpi Apuane) 15’59’’, 8) Marco Zunino (Arcobaleno) 16’01’’, 9) Marco Sagramoni (Parco Alpi Apuane) 16’10’’, 10) Mahdi Kouaty (Atletica Spezia) 16’19’’.

Classifica per categoria. Partendo dal segmento maschile, i Senior: 1) Samuele Angelini, 2) Federico Scabini, 3) Andrea Ghia, 4) Nicola Vanni, 5) Tommaso Casanova. Junior: 1) Andrea Basalto, 2) Gabriele Di Vita. Promesse: 1) Marco Zunino, 2) Nicolò Reghin, 3) Davide Vergassola. Allievi maschile: 1) Mahdi Kouaty, 2) Elia Martelloni, 3) Marco Violi. Senior 35: 1) Christian Gallone, 2) Pietro D’Aprile, 3) Alessio Cantoni. Senior 40: 1) Marco Sagramoni, 2) Federico Bertorello, 3) Mario Micco. Senior 45: 1) Lino Zano, 2) Davide Pruno, 3) Michele Balzano. Senior 50: 1) Massimiliano Russo, 2) Francesco Nardini, 3) Federico De Scalzo. Senior 55: 1) Paolo Giusti, 2) Massimiliano Lunardini, 3) Fabio Vannini. Senior 60: 1) Moreno Musetti, 2) Francesco Convalli, 3) Antonello Buluggiu, 4) Massimo Guerra. Senior 65: 1) Luciano Bianchi, 2) Gino Cappelli, 3) Maurizio Adorni. Senior 70+: 1) Roberto Isola, 2) Euro Puntelli, 3) Luigi Vannini (il più anziano, classe 1944).

Nella sezione femminile Senior: 1) Alice Franceschini (Atletica Spezia) 17’28’’ (campionessa regionale), 2) Laura Papagna, 3) Margherita Cibei, 4) Irina Manic, 5) Stefania Caponera. Senior 35: 1) Silvia Helene Alessandroni, 2) Jenny Tamburini. Senior 40: 1) Evgeniya Kovaleva, 2) Sara Tognini, 3) Roberta Prinapori. Senior 45: 1) Lucia Guazzetti, 2) Martina Baratta. Senior 50: 1) Chiara Maria Poli, 2) Isabella Pellegrini, 3) Selene Riga. Senior 55: 1) Antonella Farina, 2) Silvia Chelotti, 3) Claudia Franceschetti. Senior 60: 1) Luisa Pareto. Senior 70+: 1) Fiorenza Guidotti, 2) Rita Pezzica. Questi, infine, i numeri della lotteria di beneficenza estratti: 1) 1838, 2) 1423, 3) 0084, 4) 1630, 5) 1639, 6) 0157, 7) 0983, 8) 2414, 9) 1512, 10) 1682, 11) 1551, 12) 2103, 13) 0277, 14) 2489.

Marco Magi