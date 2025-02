La risata nel cinema tedesco, seminario di lettura filmica in Mediateca

‘GerComedy - La risata nel cinema tedesco’, attraverso un seminario di lettura filmica a cura di Giordano Giannini, è la nuova rassegna curata dall’Acit (Associazione culturale italo-tedesca) e dalla Cineteca del Goethe Institut di Roma in collaborazione con il Cinema Odeon della mediateca regionale ligure ‘Fregoso’ fra febbraio e marzo. Sempre alle 17.30 e di lunedì, si inizia il 24 febbraio con ‘Cleo’ (2019), con la regia di Erik Schmidt: ciò che è stato ‘Il favoloso mondo di Amélie’ per Parigi, è ‘Cleo’ per Berlino; una favola metropolitana, raccontata con una buona dose di umorismo e tanti personaggi stravaganti riemersi dal passato, e al contempo una dichiarazione d’amore per Berlino. Poi il 3 marzo ‘Freibad’ (2022) diretto da Doris Doerrie, sulle vicissitudini dell’unica piscina femminile all’aperto della Germania, dove le donne fanno il bagno in topless, in bikini, costume da bagno o burkini, ognuna segue regole diverse e questo porta a continui attriti. Ed ecco il 10 marzo ‘Die Goldfische’ (2019) con la regia di Alireza Golafshan, con un broker finanziario rimasto paralizzato dopo un incidente in un road movie dal ritmo frenetico. Il 24 marzo c’è ‘Curveball - Wir machen die Wahrheit’ (2020) diretto da Johannes Naber, basato su fatti realmente accaduti, descrive il mondo dell’intelligence, tra aspiranti James Bond e burocrati made in Germany. Infine il 31 marzo ‘Lola rennt’, con la regia di Tom Tykwer, del 1998, porta bene i suoi anni e colpisce ancora per ritmo, originalità, commistione di generi: Manni lavora come portavalori per un venditore di auto, un’attività semicriminale, ma qualcosa va storto e il ragazzo si trova a dover consegnare al suo capo centomila marchi entro venti minuti; disperato, chiama Lola. Tutte le proiezioni, gratuite ed a ingresso libero fino esaurimento posti, saranno in lingua originale tedesca sottotitolate in italiano. Per informazioni contattare lo 0187 745630 o l’email [email protected].

m. magi