La raccolta solidale riparte. Aperto il centro di raccolta al convento di Gaggiola

La solidarietà ha ripreso il suo cammino. È infatti ripresa dopo la breve pausa legata alle festività natalizie al convento dei frati di Gaggiola, in piazzale Sant’Antonio da Padova 2, la raccolta di vestiario per i poveri e per le persone in difficoltà economiche. Un servizio che da tempo contribuisce a dare conforto a famiglie e persone in difficoltà. Come di consueto ogni settimana è possibile portare abiti e scarpe alla struttura religiosa. Tenendo conto del clima che si sta mantenendo decisamente su temperature rigide c’è sempre bisogno di capi pesanti per aiutare i beneficiari delle donazioni a per affrontare le giornate trascorse all’aperto. Per questo le volontarie che si occupano della distribuzione del materiale hanno lanciato un appello.

"Cerchiamo abiti invernali – spiegano – caldi per far fronte al rigore dell’inverno. Sono ben accetti maglioni oppure le felpe di lana, pantaloni invernali manon di velluto perchè nel caso si dovessero bagnare con le intemperie non asciugano tanto facilmente creando ulteriore disagio a chi li indossa. Ma servono anche camicie, maglioncini dolcevita, oppure calze di lana, mutande, canottiere o maglie di cotone. Si raccolgono anche giacconi, cappelli di lana, guanti e sciarpe oltre a scarpe sia da pioggia sia tipo sneaker. Qualunque oggetto è ben gradito e può aiutare sia poveri che le famiglie in difficoltà". Insomma la macchina della solidarietà è ripartita perchè le persone da seguire sono tante e occorre davvero la massima disponibilità all’aiuto.

Il centro di raccolta e di distribuzione del vestiario al convento dei frati di Gaggiola è aperto ogni lunedì mattina dalle 9,30 alle 11,30 e il giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30. Una raccomandazione, oltre a quella di donare, lanciata dalle volontarie che si occupano del ritiro e della successiva distribuzione del materiale è quella di portare capi in buoni condizioni. "I capi di vestiario – concludono – devono essere possibilmente in buone condizioni, vanno portati lavati e stirati per poter essere distribuiti direttamente ai bisognosi. Chi avesse grandi quantità di abiti e scarpe da donare può contattare il convento". Per chi dunque avesse bisogno di informazioni può rivolgersi anche telefonicamente al numero 0187-716477 oppure per mail all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] per concordare le modalità di consegna.

F.D.