La quadra sul park Loreto Meglio la gestione diretta

Il Comune di Monterosso revoca la concessione per la gestione degli 80 posti auto rotazionali in corso di ultimazione presso il parcheggio multipiano di Loreto. La decisione è stata assunta nell’ultimo consiglio comunale, e arriva al termine di un percorso durato oltre un anno. Nel corso del 2022 infatti l’amministrazione comunale, in vista della scadenza del rapporto contrattuale con Atc Mobilità e Parcheggi – che aveva in gestione tutte le aree adibite a parcheggio pubblico poste sul territorio comunale – aveva promosso un approfondimento per valutare la opportunità di passare a una gestione diretta dei parcheggi pubblici, e questo proprio in ragione di una eventuale potenziale maggiore reddittività a beneficio delle casse comunali. In questo contesto, con il Comune che da mesi ha deciso di passare alla gestione diretta dei parcheggi pubblici a pagamento, sono state eseguite ulteriori valutazioni che hanno confermato "un maggiore vantaggio economico per l’ente comunale nell’acquisire anticipatamente al patrimonio comunale anche gli 80 posti auto rotazionali previsti nel parcheggio di Loreto" fanno sapere dal Comune. L’amministrazione ha così deciso di servirsi dell’articolo 31 della convenzione sul park Loreto, che consente la revoca parziale in caso di motivi di interesse pubblico: è stata dunque approvata la revoca della concessione per la gestione degli 80 posti auto per motivi di interesse pubblico, e ha contestualmente deliberato la corresponsione, a favore della concessionaria Monterosso Park, di una somma complessiva di 990.000 euro a titolo di rimborso, da corrispondere in due soluzioni. "Tale decisione è stata adottata considerando il vantaggio economico e l’interesse pubblico prevalente nell’acquisire in anticipo tali posti auto al patrimonio comunale" spiegano ancora dal Comune.