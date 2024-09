La Provincia assume personale. Bando pubblico per 4 dipendenti

Quattro assunzioni negli uffici della Provincia di Spezia: l’ente di via Veneto ha emesso due bandi per l’assunzione di quattro nuovi dipendenti, per coprire i posti lasciati vuoti da una serie di pensionamenti e per completare gli organici in uffici strategici "oggi in evidente carenza infrastrutturale". Nello specifico si tratta di una selezione pubblica (per titoli ed esami) destinata all’assunzione a tempo determinato di tre unità "con profilo professionale di istruttore amministrativo contabile" e di un geometra. L’assunzione dei 4 dipendenti avrà la durata di 30 mesi eventualmente prorogabili, da destinare al settore amministrativo della Provincia.

La graduatoria potrà essere utilizzata per ulteriori assunzioni a tempo determinato secondo le necessità e le possibilità finanziarie dell’Ente provinciale. La domanda di ammissione al concorso dovrà essere inoltrata esclusivamente per via telematica tramite il portale unico del reclutamento “InPA” al link https://www.inpa.gov.it/ con autenticazione attraverso i sistemi di Identità digitale e compilando il format di candidatura.

"L’attivazione di questi percorsi (che nel nostro caso devono essere autorizzati dalla Commissione per la stabilità degli enti locali) è il segnale che certifica i risultati raggiunti nel programma di risanamento economico della Provincia, che abbiamo preso in uno stato di predissesto finanziario e oggi si avvia ad uscire da questa difficile condizione – spiega il presidente Pierluigi Peracchini – La riforma del 2014 ha tolto risorse economiche alle Province, lasciando oneri e competenze, per questo in molti casi gli enti si sono avviati al dissesto formalizzato. Siamo riusciti ad evitarlo ed oggi possiamo anche iniziare a guardare al futuro, ricostruendo uffici e servizi".