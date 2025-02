La polizia spezzina incontra le classi del Mazzini per parlare di sicurezza in rete

La Spezia, 11 febbraio 2025 - In occasione della giornata mondiale della sicurezza in rete denominata 'Safer Internet Day', oggi si sono tenute iniziative tematiche programmate su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di favorire lo scambio tra i diversi interlocutori del settore coinvolti. La polizia con il sostegno di Unieuro, nell’ambito del progetto 'Cuori Connessi', ha organizzato un evento alla Sala Sinopoli dell’Auditorioum Parco della Musica a Roma alla presenza di circa 1400 studenti.

Nel corso dell’iniziativa, è stato presentato il nuovo volume della collana #cuoriconnessi ed è stato proiettato il documentario 'Non ne vale la pena' con l’intervento di padre Paolo Benanti, membro del Comitato sull’Intelligenza Artificiale delle Nazioni Unite e consigliere di Papa Francesco in tema di AI e dell’etica della tecnologia, e la partecipazione dell’avvocato Guido Scorza, componente del Garante per la protezione dei dati personali. A livello nazionale, sono stati coinvolti studenti dell’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e del I, II e III anno delle scuole secondarie di secondo grado, collegati in streaming.

La polizia, con l’intervento della sezione della Spezia del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica Liguria, adibita allo svolgimento dell’iniziativa a livello locale, ha partecipato ad un incontro con gli alunni delle classi I e II del liceo Mazzini, durante il quale, ha introdotto l’evento affrontando tematiche di interesse.