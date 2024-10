La polizia arresta ladro seriale, lui cerca di ferirsi al collo con una forbice

La Spezia, 9 ottobre 2024 – Arrestato dalla polizia un ladro seriale, che si ferisce negli uffici della questura.

Nel pomeriggio di ieri, il personale della squadra mobile spezzina ha tratto in arresto un cittadino marocchino di 36 anni, in esecuzione di un provvedimento del Tribunale della Spezia poiché riconosciuto colpevole del reato di evasione.

Il destinatario, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato accompagnato in questura per le incombenze di rito, qui estraeva dagli abiti una piccola forbice appuntita nel tentativo di autolesionarsi riuscendo a procurarsi un lieve graffio al collo, immediato l’intervento degli operatori che hanno tentato di disarmarlo, ma lui ha opposto resistenza violentemente con calci e pugni.

Dopo aver riportato l’uomo alla calma e fatto intervenire il personale sanitario per la medicazione del caso, i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione trovando una tronchesina del tipo utilizzato per tagliare i metalli.

Il 36enne, che dovrà espiare una pena di un anno, cinque mesi e un giorno e per questo associato alla casa circondariale di Villa Andreino, è stato denunciato anche per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.