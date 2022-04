"La politica fuori dalla sanità, che fa danni" Peracchini punta alla vittoria al primo turno

di Chiara Tenca La sua scrivania, nell’ufficio a palazzo civico, potrebbe essere la perfetta metafora della missione di un sindaco: una cascata di fascicoli, uno sopra l’altro, che fanno riferimento a una moltitudine di questioni da affrontare. E poi, ci sono le segnalazioni e le telefonate che arrivano, mentre ci ospita per questa intervista: un filo diretto con la città, per intervenire, valutare, programmare. Pierluigi Peracchini proverà a proseguire il suo mandato: a febbraio è stato ufficialmente designato come candidato ufficiale del centrodestra, nel nome della ’realpoliti che ha placato definitivamente la maretta nella coalizione. Accordo ulteriormente suggellato dal recente incontro elettorale genovese in cui è stato immortalato accanto a Matteo Salvini a Palazzo della Meridiana: pace fatta, insomma. E ora si corre. Sindaco, la campagna elettorale entra nel vivo. Punta alla vittoria al primo turno? "Dipenderà dagli spezzini: abbiamo lavorato per aver il consenso della maggioranza di loro, è un auspicio che premierebbe l’immenso lavoro fatto". Sarà la stessa squadra? Ci saranno conseguenze dopo il quasi scisma prima della ricomposizione? "Trovo prematuro parlare di queste cose: l’importante è fare squadra per il bene della città e dei cittadini e trovare le figure migliori al posto giusto, una cosa che però viene dopo". I suoi avversari l’hanno accusata di non aver visione: cosa risponde? "Chi è cieco non si può obbligare a vedere: abbiamo trovato una città amministrata dalle sinistre senza visione, sommersa dai rifiuti, insicura, senza un futuro. Inoltre, e ci tengo a sottolinearlo, abbiamo lavorato negli anni della pandemia, incessantemente, ma facendo fronte ad una situazione eccezionale. L’abbiamo ripulita e messa in sicurezza, abbiamo dato una visione che riguarda non solo il mondo del lavoro, con il Miglio Blu. E ci sono fatti storici, come la Calata Paita che torna alla città dopo 131 anni, la chiusura della ...