La Pieve ferita dal degrado: "Fate il vostro mestiere"

Abbandono, degrado: queste le parole con cui gli abitanti della Pieve si rivolgono alla nostra redazione, tramite una lettera con cui dimostrano una "(flebile ormai) speranza che qualcuno si decida a fare il proprio mestiere". Tante le criticità segnalate: l’unico palo dell’illuminazione stradale situato al centro della rotatoria e capolinea del 21, è stato abbattuto a causa di una incauta manovra dell’autista Atc e non ancora ripristinato dopo oltre un anno, l’oscurità nelle ore seralinotturne favorirebbe "l’aggregazione di gruppi sempre più trasgressivi che ascoltano musica ad alto volume e schiamazzi".

Dalle ’coppiette’ allo spaccio, un fenomeno che va sempre più peggiorando. E, come se non bastasse, nel cahier de doléances ci sono inesistente manutenzione del verde, delle strade e delle infrastrutture con uno stato disperato di salita del Castelvecchio. Tanti rattoppi, qui come in via Privata da Passano. E tanti lavori non completati, descritti con dovizia di particolari. "Si segnalano, inoltre, anche aspetti legati alla sicurezza dei più piccini della zona capolinea, non presi a carico a suo tempo dal cantiere, come gli alti terrapieni senza parapetto e scale senza ringhiere, fuoriuscite di corrugati dal terreno non protetti, blocchi di cemento contrappesi delle gru ecc. Anche le tre piazzette, a copertura di box pertinenziali, sulla carta dedicate allo svago di grandi e piccini, sono rimaste incomplete e abbandonate al degrado. Sono ben visibili segni di fessurazioni nella pavimentazione e rottura di scalini e marmetti". Residenti agguerriti, oltre che stufi: non si fermeranno a una semplice denuncia sul giornale, ma si riserva ulteriori azioni per cercare di invertire la rotta. "La cittadinanza della Pieve paga le tasse come quella del centro, pur non ricevendone in cambio il dovuto riscontro".