La nuova sede del soccorso attende i lavori richiesti: "Comune sempre disponibile"

Sulla richiesta di ricollocazione della sede per la Pubblica Assistenza l’assessore al patrimonio del Comune della Spezia, Manuela Gagliardi, ha voluto ricordare il percorso intrapreso. "E’ iniziato prima del 2017 – ricorda – e fin dal nostro insediamento, ci sono state numerose interlocuzioni con la Pubblica Assistenza fino ad arrivare alla manifestazione di interesse inviata al Comune nel luglio 2021 con richiesta di concessione dell’immobile di via Pitelli, ex sede dell’ex Cral. Ma non sono stati effettuati i lavori programmati. L’amministrazione si è sempre dimostrata disponibile , ma non ci sono stati sviluppi"