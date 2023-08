La nuova farmacia con il centro analisi

Baricentrica, ampia, funzionale con servizi che vanno oltre la rituale erogazione dei medicinali e una fruibilità estiva a tempo pieno: sette giorni su sette. Così la nuova farmacia delle Grazie in via della libertà (che sostituisce quella storicamente ubicata in via Roma) in sull’onda della nuova gestione che vede l’impegno in prima linea del direttore Massimo Capozzi. Il taglio del nastro risale all’inizio della stagione. I riscontri positivi crescono di giorno in giorno in parallelo all’aumento dei servizi. L’apprezzamento principale è per l’orario di apertura: dalle 8,30 alle 20,30, festivi compresi. Un assist importante per la comunità locale, in un borgo che punta sul turismo per sviluppare l’economia. "Abbiamo voluto, fin da subito, avviare rapporti virtuosi con l’utenza, consapevoli dei bisogni. Siamo soddisfatti delle relazioni create e che vanno che si vanno consolidando in un ambito, quello di un paese, nel quale il fattore umano e il mutuo soccorso sono valori fondanti" dice il direttore Capozzi, originario di Velletri, giunto alla Grazie dopo l’esperienza di farmacista praticata a Torino. Dalla città industriale al mare il passo è stato salutare. Ma, come detto, non solo erogazione di farmaci, nella nuova rivendita. Gli ampi spazi sono funzionali anche agli accertamenti sanitari. In convenzione con l’Asl, è possibile – previa esibizione della prescrizione medica – sottoporsi all’elettrocardiogramma, all’holter pressorio e all’holter cardiaco. La struttura offre anche il servizio, a pagamento, per le analisi del sangue più comuni. Gratuito invece, una volta al mese, il controllo dell’udito. Spazio anche al vezzo degli orecchini: praticabile anche il foro dei lobi, senza rischio di infiammazioni.