La ’Notte viennese’. Il concerto al Civico per il benvenuto al 2025 nel segno della musica

Un programma eccezionale per uno splendido concerto. Quello tradizionale che il Teatro Civico ospita, la sera del 31 dicembre, alle 20.30, organizzato dalla Società dei Concerti. ‘Notte Viennese’ e un cast d’eccezione questa sera, in attesa della mezzanotte e salutare il nuovo anno.

La serata prevede un programma in due parti. Nella prima: Unter Donner und Blitz (sotto tuoni e fulmini) polka shnell di Johann Strauss (strumentale), E. De Curtis: Non ti scordar di me, tenore, di Gastaldon, Musica proibita, soprano e tenore; di Donizetti, da L’Elisir d’Amore, Della Crudele Isotta, soprano, Duetto Adina-Nemorino, soprano e tenore, Una Furtiva Lacrima, tenore; di Verdi, da La Forza del Destino, Sinfonia.

Nella seconda parte, di Bizet, da Carmen, Ouverture; di Léhar, da La Vedova Allegra, Vo’ da Maxim’s, tenore, Aria di Vilja, soprano, Tace il Labbro, soprano e tenore; di Strauss, Trish Trash Polka; di Léhar, da Il Paese del Sorriso, Tu che m’hai preso il Cuor, tenore; di Kalman, da La Principessa della Czarda, Aria di Sylva, soprano, L’Ora d’amor, soprano e tenore; di Offenbach, da Orfeo all’Inferno, Can Can.

Sul palco saliranno alcuni dei più brillanti interpreti della scena lirica italiana: Renata Campanella, soprano catanese dalla voce potente e versatile, già protagonista nei maggiori teatri italiani e internazionali: ha affiancato agli studi musicali il corso di laurea in Lettere Moderne e ha approfondito lo studio del repertorio operistico con i maestri Alain Billard ed Enza Ferrari; ha inoltre frequentato l’Accademia Verdi-Toscanini di Parma. Poi, Antonio Colamorea, tenore di fama internazionale, apprezzato per la sua eleganza e la sua intensa espressività: i suoi studi di canto iniziano al Conservatorio Paganini di Genova e proseguono con i maestri Ottavio Garaventa e Paride Venturi; muove i primi passi al Teatro Regio di Torino come artista del coro e al Teatro Carignano di Genova, per poi essere tenore solista nelle maggiori operette.

A dirigere Stefano Giaroli, direttore d’orchestra di fama internazionale, noto per la sua passione e la sua capacità di coinvolgere il pubblico: ha debuttato nel 2001 come direttore d’opera (Traviata) alla ‘Messehalle’ di Basilea; ha collaborato con alcuni dei più grandi cantanti lirici italiani e internazionali. Accompagnati da Ensemble Symphony Orchestra – che prevede la struttura della grande orchestra sinfonica, di 54 elementi con l’aggiunta di una nutrita sezione ritmica, del pianoforte e delle varie sezioni di sassofoni – i tre artisti trasporteranno il pubblico in un’atmosfera magica, con un programma che spazierà dai valzer più celebri alle arie più emozionanti.

Il costo del biglietto (posto unico, in vendita anche online su Vivaticket) è di 25 euro. Info al botteghino: 8.30-12 allo 0187 727 521 o a [email protected] o ancora [email protected], online su Vivaticket.

Marco Magi