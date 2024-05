La rassegna d’autore promossa da Fondazione Carispezia prosegue con un altro appuntamento da non perdere. Nel palinsensto dell’iniziativa culturale dal titolo "I libri, la Città, il Mondo" sarà ospite domani, giovedì, Pegah Moshir Pour per presentare il suo romanzo di esordio "La notte sopra Teheran" edito da Garzanti. Si tratta del penultimo appuntamento in programma alle 18 nello spazio allestito al piano terra della sede della Fondazione in via Chiodo e per l’occasione l’autrice dialogherà con la giornalista Lucia Anselmi. Pegah Moshir Pour è consulente e attivista per i diritti umani e digitali e soprattutto una delle più importanti voci dei diritti delle donne iraniane in Italia. Il suo libro, "La notte sopra Teheran" racconta la sua storia personale. Partendo dall’infanzia felice, la scrittrice è nata nel 1990, fino all’età di 9 anni Pegah quando la sua famiglia ha deciso di lasciare l’Iran, un paese ostile verso le donne e le ragazze, arrivando dopo un lungo viaggio nel nostro Paese. L’Italia infatti è sempre stata la meta sognata e fortemente voluta ma la realtà è stata ben diversa. Infatti la famiglia ha dovuto scontrarsi con realtà molto complicate, discriminazione e nuovi nemici. Tuttavia, è proprio in Italia che Pegah Moshir Pour ha avuto paradossalmente l’opportunità di conoscere l’Iran, da dove era fuggita. E il giorno in cui trova i diari di suo nonno inizia a comprendere con maggior chiarezza e lucidità la propria situazione. Con questo libro, una storia di rivalsa pronta a ispirare le giovani donne, l’autrice accompagna i lettori in un viaggio verso la scoperta non soltanto personale ma del mondo e di un’identità nazionale e famigliare. Pegah Moshir Pour è giornalista, scrive per il quotidiano "La Repubblica" e prima di debuttare anche come autrice di libri è stata attrice teatrale. Infatti a febbraio di un anno fa è salita sul palco dell’Ariston di Sanremo durante la kermesse musicale recitando insieme a Drusilla Foer un monologo sull’Iran e sulle donne iraniane. È stata inoltre insignita a Montecitorio del premio internazionale "Standout Woman Award". La rassegna "I Libri, la Città, il Mondo" è curata da Benedetta Marietti. Si concluderà giovedì prossimo, 30 maggio, con la scrittrice Viola Ardone che presenterà il suo più recente romanzo dal titolo "Grande Meraviglia". L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti. La sala apre alle 17.30.

m.m.