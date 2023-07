La musica protagonista al Camec Concerti degli allievi del ’Puccini’

Prima tappa al Camec di una serie di iniziative, dedicate alla musica, in collaborazione con il Conservatorio Giacomo Puccini’ e il suo Labmuscont curato dal maestro Andrea Nicoli. Oggi, alle 18.30 con ingresso libero, performance musicale: attrice della prima parte Olga Massa, studentessa di fagotto e composizione, quest’anno invitata al XXIII Festival ‘CaminoControCorrente’ di Camino al Tagliamento, punto di riferimento in Italia per le proposte multidisciplinari e artistiche trasversali. Nella seconda parte si esibiranno allievi della classe di percussioni del maestro Elio Marchesini, specializzato nel repertorio contemporaneo e di ricerca, percussionista del Divertimento Ensemble e del Teatro alla Scala. I ragazzi si misureranno con brani di Steve Reich, uno dei compositori di maggiore spicco del panorama musicale statunitense. Questi i protagonisti della performance: Damiano Mainenti, Francesco De Francesco, Rosario Massiel Conception & Mattia Carpeggiani, Olga Massa, Davide Vallini. Al controfagotto Olga Massa, alle percussioni Samuele Aprile, Rocco Bitondo, Stefano Ferdeghini, Gabriele Guidi, Giacomo Murgese, Esther Shi e Geremia Tesconi.

m. magi