La monterossina Sara Fgaier premiata nell’ambito del ‘Flight’

La regista, montatrice e produttrice italo-tunisina Sara Fgaier, nata a Riomaggiore nel 1982, è stata premiata martedì a Palazzo Ducale, nell’ambito di ‘Flight - Mostra Internazionale del Cinema di Genova’, dal portavoce di Cna Cinema e Audiovisivo Liguria Alfonso Cioce e da Andrea Rocco, organizzatore della rassegna. "Sono molto felice di ricevere questo premio e anche di tornare a Genova, che è una città per me importante – ha commentato Fgaier – . Sono ligure delle Cinque Terre, però ho vissuto a Genova per realizzare ‘La Bocca del Lupo’, e anche il mio primo film da regista, ‘Sulla terra leggeri’ è girato in parte qui. È una città a cui sono molto legata. Vengo dal montaggio, l’ho fatto per 15 anni ed è un ambito in cui sicuramente ci sono tante donne, a differenza di altri che sono più prettamente maschili. Sono arrivata tardi all’idea di fare la regista, ho sempre collaborato alle opere degli altri. Il mio film ha un cast francese ed è girato in Sardegna, in Liguria, lungo il Mediterraneo e in Nord Africa. A fine novembre sarà distribuito anche in Italia". Un consiglio ai più giovani? "Nutrirsi di visioni, in una vastità di possibilità che ormai ci sono. Penso che sia importante trovare delle guide e dei riferimenti, studiare e guardare tanti film, cimentarsi nel documentario, che sicuramente è uno strumento più accessibile, anche come budget, e meno complicato da raggiungere, rispetto a progetti di finzione, ma con la stessa libertà espressiva". Il Premio rientra nell’ambito del programma della quinta edizione di ‘Flight, la Mostra Internazionale del Cinema di Genova’, in collaborazione di Cna Cinema e Audiovisivo Liguria e Land - Local Audiovisual Network & Development. Nelle precedenti edizioni sono stati premiati Luca Costigliolo, Luca Massa e Fiorella Giovanelli Amico. "L’obiettivo del premio – spiegano i promotori – è quello di dare rilievo a professionalità liguri e far conoscere i diversi mestieri che compongono il mondo cinematografico e audiovisivo".

m. magi